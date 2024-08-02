الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي: انسحبنا من اجتماع بالوزير إثر ساعة من الانتظار"

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أكد محمد الصافي، الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي اليوم الجمعة 2 أوت 2024، أن وفد الجامعة تنقل الى وزارة التربية للقاء الوزيرة بناء على دعوة منها، إلا أنه انسحب اثر ساعة من الانتظار وتاخر انعقاد الجلسة، واصفا ذلك بعدم الاحترام.



وأضاف الصافي في اتصال هاتفي لبرنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة، أن الحلول موجودة وليست مستعصية تبقى الارادة بعيدا عن البحث في مشاكل جانبية، مبينا أن الوفد النقابي اعتقد أن دعوة الوزيرة هي فاتحة لحوار جديد بعد مااسماه بغيمة صيف بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف، إلا أن عدم حضور الوزيرة وخيارها الخروج الى وقفة الأساتذة النواب، غايته ارباك الجلسة، مستدركا أن الجلسة لم تكن تقنية لأن المراسلة عن طريق قسم الوظيفة العمومية من الوزيرة، معبرا عن استعدادهم لحوار في أي وقت لأن المسألة التربوية تهم الجميع.

وأردف محمد الصافي أن مطالبهم تتلخص في أن الطرف الاجتماعي ليس على هامش المسألة التربوية ولن يفوت في ما ابرم من اتفاقات وواهم من يعتقد ذلك .



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