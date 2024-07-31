بطاقتا إيداع بالسجن في حق ر.م.ع التونيسار وكاتب عام نقابة الشركة

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق خالد الشلي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية ونجم الدين المزوغي كاتب عام نقابة الشركة.



وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق باقي المحالين على أنظاره سواء كانو بحالة ايقاف أو سراح او تقديم قبل أن يقرر لاحقا اتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معهم.