رئاسية 2024: ليلى الهمامي تودع ترشحا بتزكيات شعبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66aa0ae3e37213.67226711_phnikoeqlfmgj.jpg width=100 align=left border=0>

أودعت ليلى بنت فرحات الهمامي، صباح اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، بالمقر المركزي لهيئة الانتخابات بالبحيرة ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024 بتزكيات شعبية.



وقالت الهمامي لموزاييك عقب إيداع ترشحها إنّها لن تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام قبل إعلان الهيئة عن القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.





...



وتشير المسيرة الأكاديمية للمترشحة ليلى الهمامي المولودة في 5 أوت 1970 إلى أنّها أستاذة اقتصاد بجامعة لندن وناشطة بالمجتمع المدني.



وتجدر الإشارة إلى أنّ الهمامي سبق لها أن ترشحت لمحطات انتخابية سابقة آخرها رئاسيات 2019.