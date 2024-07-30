قيس سعيد متحدثا عن مترشحين للرئاسة: حملتهم الانتخابية عمليات اجرامية لضرب الدولة ‎

وقال رئيس الجمهورية "قطع الماء والكهرباء عمل اجرامي في كل مناطق الجمهورية، حملتهم الانتخابية عمليات اجرامية لضرب الدولة ولضرب السلم الاهلية داخل الدولة.

وتابع قائلا "هذي هي الحملة الانتخابية وهاذم يوعدو في الناس بالوعود الكاذبة، المهم بالنسبة ليهم السلطة ولو على جثث التونسيين".