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قيس سعيد متحدثا عن مترشحين للرئاسة: حملتهم الانتخابية عمليات اجرامية لضرب الدولة ‎

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في قصر الحكومة بالقصبة
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 10:57 قراءة: 0 د, 34 ث
      
التقى الاثنين 29 جويلية، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة ولمح خلال اللقاء الي وقوف مترشحين للرئاسة وراء قطع الماء والكهرباء في مختلف مناطق البلاد.
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وقال رئيس الجمهورية "قطع الماء والكهرباء عمل اجرامي في كل مناطق الجمهورية، حملتهم الانتخابية عمليات اجرامية لضرب الدولة ولضرب السلم الاهلية داخل الدولة.

...

وتابع قائلا "هذي هي الحملة الانتخابية وهاذم يوعدو في الناس بالوعود الكاذبة، المهم بالنسبة ليهم السلطة ولو على جثث التونسيين".


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