العثور على تلميذة مشنوقة التفاصيل ...

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اذنت اليوم الجمعة 26 حويلية 2024 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، برفع جثة تلميذة الى مصالح الطب الشرعي لمعرفة اسباب وفاتها ،بعد أن عثر عليها مشنوقة بمنطقة عبد الجبار من معتمدية بلطة بوعوان بوسالم من ولاية جندوبة.



كما اذنت النيابة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة ...





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والضحية تبلغ من العمر 14 سنة وقد بينت المعاينات الاولية امكانية إقدامها على الانتحارشنقا .

