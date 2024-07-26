Babnet

العثور على تلميذة مشنوقة التفاصيل ...

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/samu20151040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 12:35 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اذنت اليوم الجمعة 26 حويلية 2024 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، برفع جثة تلميذة الى مصالح الطب الشرعي لمعرفة اسباب وفاتها ،بعد أن عثر عليها مشنوقة بمنطقة عبد الجبار من معتمدية بلطة بوعوان بوسالم من ولاية جندوبة.

كما اذنت النيابة بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة ...

...

والضحية تبلغ من العمر 14 سنة وقد بينت المعاينات الاولية امكانية إقدامها على الانتحارشنقا .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291549


babnet
رئاسيات 2024

J- 71

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 13:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*