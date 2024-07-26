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سهرة الشماريخ في سوسة ... شاطيء بوجعفر يحتضن أجمل اللوحات الفنية للشماريخ

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 10:53 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استمتع الجمهور العريض من ولاية سوسة والزوار من مختلف المدن التونسية والسواح من الشقيقة الجزائر والاوروبيين مساء الخميس 25 جويلية 2024 بسهرة الشماريخ التي رسمت صورا من الروعة والابداع واضاءت بجمالها ظلام السماء وكان ذلك ضمن فعاليات الدورة 61 من مهرجان " كرنفال أوسو " والتي احتضنها شاطئ بوجعفر بمدينة سوسة..

وتجدر الإشارة ان كل تلك البهجة التي استمتع بها المشاركون والحاضرون إنما كانت نتيجة عمل دؤوب لاشهر عديدة لفريق من الشبان بقيادة المايسترو وليد بن حسن عانقوا جميعا النجاح والتالق لرسم الفرح والبهجة لدي التونسيين ..

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