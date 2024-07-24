الطريق السريعة حلق الوادي: سيارة نقل جماعي تنهي حياة أم وابنها

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تولت أمس فرق النجدة والانقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية التدخل اثر حادث مرور بالطريق السريعة تونس حلق الوادي على مستوى جسر رادس تمثل في اصطدام سيارة نقل جماعي بدراجة نارية مما أسفر عن وفاه امراة تبلغ من العمر 53 سنه وابنها بالغ من العمر 23 سنه تمت معاينة الجثتين وتسليمهما الى اعوان شرطة المرور كما تم اسعاف و نقل سائق السيارة الذي كان له رضوض الى مستشفى المنجي سليم لتلقي العلاج الطبي .

