'مرصد شاهد': '90 مترشّحًا قاموا بسحب استمارات التزكية الشعبية للرئاسية'

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/620b91fb033368.14212502_pqokmfegnjlih.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بأن "90 مترشحًا للإنتخابات الرئاسية قاموا بسحب استمارات التزكية الشعبية الخاصة بهم".



وأوضح الهرابي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، حول الاطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية وتقديم برنامج عمل الجمعيات الشريكة، أنّ "7 جمعيات تجنّدت لمراقبة الإنتخابات وانطلقت بالفعل في مراقبة مسار الأشخاص الذين عبّروا عن نيّتهم للتّرشح منذ إعلانهم لذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الجمعيات المذكورة ستُراقب الصعوبات التي واجهت المترشّحين في جمع التزكيات، ومدى مساهمة الإدارة في تعطيل مسألة التزكيات ومسألة الحصول على البطاقة عدد 3".





...



وأكّد المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أنّ "الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات ستعمل بجدّ من أجل ضمان سير عملية الانتخابات في إطار النزاهة والشفافية".