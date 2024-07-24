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الباحث في المخاطر الطبيعية عامر بحبة: " لا خوف على تونس من تسونامي"

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 09:38 قراءة: 1 د, 16 ث
      
قال الباحث في المخاطر الطبيعية عامر بحبة في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" انه لا خوف من تسونامي على تونس بسبب الهزات الارضية في المتوسط .
وأضاف المتحدث ان هنالك ظاهرة طبيعية تدعى " القراف" لها علاقة بالمد والجزر ولا علاقة لها بتسونامي او زلازل.
وشدد على ان الظاهرة الطبيعية تستمر أسبوعين او ثلاثة على اكثر تقدير وليس بسبب زلازل بحرية.

...

يذكر أن السلطات في مصر، قررت الثلاثاء، اتخاذ إجراءات واسعة في محافظات مطلة على البحر المتوسط، استعدادا لأي طوارئ محتملة على خلفية تحذيرات من "تسونامي".

وعقدت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، الثلاثاء، اجتماعا مع 6 محافظين، لمتابعة توقعات بإمكانية حدوث بعض الزلازل في عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط، والتي قد تتسبب في ارتفاع الأمواج وتيارات شديدة وسحب في مياه البحر بعدد من الشواطئ بالمحافظات الساحلية.

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، الأحد، جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، حسب ما أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية في أثينا.

وأثار باحث الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، ضجة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن تحدث في منشور عبر منصة "إكس"، عن زلازل جديدة في أرخبيل دوديكانيز اليوناني بالبحر المتوسط.


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