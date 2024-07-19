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الكاف: أربعيني ينتحر شنقًا داخل مستودع بمنزل عائلته

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أقدم أربعيني، اليوم الجمعة، على الانتحار شنقا بمستودع تابع لمسكن والديه بمنطقة عين بوقادح التابعة لولاية الكاف وفق ما أكده العميد رؤوف المرواني المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة.

وأفاد المرواني، في تصريح لمراسل اذاعة الجوهرة أف أم بالجهة، بأن "النيابة العمومية عاينت الجثة وأذنت بتحويلها للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، كما أذنت للوحدات الأمنية بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادثة".


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