قطار الجزائر - عنابة - تونس: توقيع الاتفاقية التجارية لنقل المسافرين والأمتعة

أفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية في بلاغ أنه بمناسبة إطلاق القطار التجريبي الثاني على خط عنابة - تونس مرورا بسوق أهراس تم يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 بمقر مديرية الناحية السككية لعنابة توقيع الاتفاقية التجارية لنقل المسافرين والأمتعة على خط الجزائر – عنابة – تونس مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT) حيث تتضمن الاتفاقية جميع بنود استغلال القطارات في جانبه التجاري والتقني.وأشرف على حفل التوقيع كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) عاج بوعوني، عن الجانب الجزائري، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCFT) توفيق بوفايد عن الجانب التونسي، وذلك بحضور إطارات من الشركتين.