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النهضة تعلن إيقاف أمينها العام العجمي الوريمي

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 22:24 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت حركة النهضة في بلاغ مساء يوم السبت 13 جويلية 2024 إيقاف أمينها العام العجمي الوريمي رفقة شخصين آخرين على مستوى جهة برج العامري، مؤكدة أن ذلك تمّ دون إذن قضائي.

وأشارت الحركة في بلاغها إلى أن أعوان الحرس قاموا بالتثبت في هوية الوريمي ومرافقيه وتأكدوا أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية.


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