Babnet

من بينهم امرأة حامل ورضيع.. انقاذ 47 تونسيا كانوا على متن قارب 'حرقة'

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66911b6e07a7d7.96401224_qgpeoijmnfkhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 13:02 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ، اليوم الجمعة، بتلقي وحدات الحرس البحري بإقليم الساحل بلاغاً عاجلاً بشأن تعطب عديد المراكب في عرض البحر وتسرب المياه إليها على متنها مجموعة من المجتازين التونسيين.

وأضافت أنّه تم في الحين توجيه وحدات الإنقاذ السريعة إلى المواقع المحددة أين أمكن لها نجدة وإنقاذ الركاب البالغ عددهم 47 شخصا من بينهم إمرأة حامل ورضيع وإجلائهم بسرعة وكفاءة، حسب نص البلاغ.

...

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للركاب، خاصة المرأة الحامل والرضيع ومن ثمة نقلهم إلى المواني القريبة لتقديم الرعاية الطبية الإضافية وتسجيل بياناتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290793


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 02:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*