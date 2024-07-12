من بينهم امرأة حامل ورضيع.. انقاذ 47 تونسيا كانوا على متن قارب 'حرقة'

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أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ، اليوم الجمعة، بتلقي وحدات الحرس البحري بإقليم الساحل بلاغاً عاجلاً بشأن تعطب عديد المراكب في عرض البحر وتسرب المياه إليها على متنها مجموعة من المجتازين التونسيين.



وأضافت أنّه تم في الحين توجيه وحدات الإنقاذ السريعة إلى المواقع المحددة أين أمكن لها نجدة وإنقاذ الركاب البالغ عددهم 47 شخصا من بينهم إمرأة حامل ورضيع وإجلائهم بسرعة وكفاءة، حسب نص البلاغ.





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وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للركاب، خاصة المرأة الحامل والرضيع ومن ثمة نقلهم إلى المواني القريبة لتقديم الرعاية الطبية الإضافية وتسجيل بياناتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.