عام سجنا مع النفاذ العاجل للمحامية سنية الدهماني

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قضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بعام سجنا مع النفاذ العاجل في حق المحامية سنية الدهماني التى مثلت امام انظارها موقوفة في القضية المتعلقة بتصريح اعلامي .

وقد تمت احالة الدهماني على معنى المرسوم 54 .