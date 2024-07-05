أحمد نجيب الشابي يخضع لعملية جراحية

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تعرّض رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي صباح اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، إلى حادث سقوط أرضا أثناء حصة مشي نتج عنه كسر يتطلب تدخلا جراحيا، وفق ما أفاد به مصدر مقرب لاذاعة موزاييك.