وزير الدفاع الاسبق امام الدائرة الجنائية

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مثل أمس الخميس 4 جويلية 2024 في حالة سراح وزير الدفاع الاسبق رضا قريرة الذي شغل ايضا خطة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ،لعدة سنوات امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،وذلك لمحاكمته وعدد من اصهار واقارب واقرباء بن علي ،ولم يمثل اي من المتهمبن المذكورين وتبين ان حياة بن علي ومتهمين اثنين احيلا بحالة فرار.



وطلب محامي أحد المتهمين مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،في حين بين محامي وزير الدفاع الاسبق رضا قريرة ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب طالبا التاخير لانتظار مآل التعقيب وقد طلبت الهيئة إضافة شهادة نشر القضية امام محكمة التعقيب ثم قررت تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل لانتظار ورود شهادة النشر.





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وللاشارة فأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت مؤخرا إيقاف المحاكمة والتتبع بموجب قانون المصالحة الادارية، في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة رجل أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها كما قررت احالة رجل الأعمال على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي.

