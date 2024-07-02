اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بالتحريض عليه : امام خطيب امام القطب المالي

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مثل يوم أمس الاثنين 1 جويلية 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،امام خطيب لأحد المساجد بحي الخضراء شملته الابحاث في ملف تعلق بارسال اموال الى شخص اجنبي حيث ارسل له 30 حوالة بريدية فاقت قيمتها المالية 80 الف دينار ...

وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار ورود حكم تحضيري وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل .







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يذكر ان الامام المتهم نفى خلال الجلسة السابقة علاقته بالمتهم الأصلي وهو افريقي معروف باسم مستعار يكنى "مامادو", مبينا انه غادر تونس منذ 2013 ولم يعد الا خلال سنة 2017 نافيا ان يكون ارسل أي حوالات بريدية للمتهم الرئيسى وهو مالي الجنسية ،وبعرض هويات جميع أطراف القضية الاصلية عليه نفى اي علاقة بهم موضحا انه كان زمن القضية في الخليج وتحديدا في السعودية لتلقي العلوم الدينية والشرعية...



ورافع عنه محاميه وبين ان موكله خلال فترة إرسال الحوالات المرسلة كانت خلال فترة 2016 في حين ان موكله كان في الخارج منذ 2013 الى حدود 2017 وقدم المحامي جواز سفر يثبت تحركات موكله الحدودية طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى ...