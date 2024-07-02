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في بيان مشترك: نواب المجلس المحلي بطبرقة يُقررون تعليق نشاطهم

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 08:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الاثنين 1 جويلية نواب المجلس المحلي بطبرقة في بيان لهم، عن تعليق نشاطهم بسبب عدم التزام الإدارات المحلية بمخرجات محاضر الجلسات في بداية الموسم السياحي، وعدم إلتزام البلدية برفع الفضلات، وتواصل انقطاع مياه الشرب وعدم رفع "الخُردة" المتواجدة بمنطقة الإبر.
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وأكد نواب المجلس المحلي بطبرقة أنهم سعوا الي التنسيق مع الادارات المحلية لايجاد حلول للمسائل المشار اليها الا أن أغلب الادارات تعللت بعدم شرعية وقانونية المجلس.


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