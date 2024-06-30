مصطافون بطبرقة يستنكرون الوضع البيئي ونقص الخدمات بالمدينة ويطالبون بالتدخل العاجل لإنقاذ الموسم السياحي

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جندوبة: عبّر عدد من المصطافين بمدينة طبرقة اليوم الأحد عن استيائهم من عدم جاهزية المدينة لإنجاح الموسم السياحي مستندين في ذلك الى صور ومظاهر عديدة ساد انتشارها في الشواطئ والأنهج والطرق الرئيسية والفضاءات العامة على غرار الأوساخ بالشواطئ وعدم تهيئتها وانتشار الحشرات الى جانب انتشار الأتربة في مداخل المدينة سواء تعلق الأمر بمدخل طبرقة من جهة عين دراهم أو مدخلها من جهة تونس.



وأضاف عدد من المصطافين أن غياب "الأدواش" والمرافق الصحية بأغلب شواطئ طبرقة وغياب العلامات الدالة على حدود المناطق المخصصة للسباحة رغم تواجد المنقذين يعد من أكبر النقائص التي يعانون منها داعين الى ضرورة التدخل العاجل لتجنب كل هذه الاشكاليات ومعالجتها بصفة نهائية لإنقاذ الموسم السياحي بالجهة.





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في المقابل أفاد المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني بأن تهيئة الطريق الموصلة الى الحصن الجنوي ستنطلق قريبا بعد ان استوفى المشروع الذي فاقت كلفته 1.5مليون دينار اجراءاته الفنية وان جلسة منتظرة ليوم غد الاثنين ستعقد للنظر في تقييم وضعية شواطئ الجهة وتلافي النقائص.



وأضاف المرواني ان نسبة الأشغال في موفى هذا الاسبوع بالمنطقة السياحية طبرقة عين دراهم سجلت نسب لافتة داخل الوحدات السياحية كما ان نسبة الحجوزات في هذه الوحدات مرتفعة داعيا الى ضرورة معالجة وضعية الوحدات السياحية المغلقة والبالغ عددها 3 مؤكدا ان انطلاق مشاريع جديدة يشكل في حد ذاته إضافة لمكونات المشهد السياحي بالجهة.



من جهته أكد الكاتب العام المكلف حديثا بتسيير شؤون بلدية طبرقة الهادي دلاعي بخصوص استعداد بلدية المكان لتلافي النقائص الموجودة والتي مثلت أساسا لتذمر المصطافين أن بلدية المكان وبقية الأطراف المتدخلة ستنطلق يوم غد الاثنين في حملات نظافة واسعة تستهدف انهج المدينة ومداخلها إضافة الى الشواطئ لافتا الى غياب أي مشروع يهدف الى تركيز مرافق صحية وأدواش في الشواطئ التي تفتقر إليها في الوقت الراهن باستثناء مشروع طريق الحصن الجنوي الذي سينطلق قريبا بهدف التهيئة والانارة وتركيز أدواش ومرافق صحية (شط الباجية).



وللتذكير كان المجلس الجهوي للسياحة الملتئم في 25 أفريل الماضي قد تعرض الى جملة النقائص والصعوبات الواجب معالجتها والاستعدادات المطلوبة لإنجاح الموسم السياحي.