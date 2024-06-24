القنصلية التونسية بجدة تنشر قائمة وفيات الحجيج التونسيين‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6671719cf23961.96006281_lhqknfgejopim.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت الاثنين 24 جوان، القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة قائمة الحجاج الذين تاكد وفاتهم في البقاع المقدسة الى حدود اليوم 24 جوان 2024 وعددهم 60 حاجا وحاجة رحمهم الله.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اتخذ الجمعة الماضي قرارا باعفاء وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي تزامنا مع الجدل الحاصل بخصوص وضعية الحجيج التونسيين.

