Babnet

القنصلية التونسية بجدة تنشر قائمة وفيات الحجيج التونسيين‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6671719cf23961.96006281_lhqknfgejopim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 14:46 قراءة: 0 د, 20 ث
      
نشرت الاثنين 24 جوان، القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة قائمة الحجاج الذين تاكد وفاتهم في البقاع المقدسة الى حدود اليوم 24 جوان 2024 وعددهم 60 حاجا وحاجة رحمهم الله.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اتخذ الجمعة الماضي قرارا باعفاء وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي تزامنا مع الجدل الحاصل بخصوص وضعية الحجيج التونسيين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289790


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Alb euro_2024 - Spa euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Cro euro_2024 - Ita euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*