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باكالوريا 2024 : قائمة المتفوقين على المستوى الوطني

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 11:07 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الأحد عن نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2024 عن طريق الارساليات القصيرة وفي ما يلي قائمة المتفوقين على المستوى الوطني :
شعبة الآداب : تحصلت التلميذة أماني بسيس من معهد ابن أبي الضياف بمنوبة على معدل 17.37

شعبة الرياضيات : تحصل التلميذ رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على معدل 20.15
...


شعبة العلوم التجريبية : تحصلت التلميذة فردوس العياري من المعهد النموذجي بنابل على معدل 19.72

شعبة الاقتصاد والتصرف : تحصلت التملذية مية بلحاج رحومة من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة على معدل 18.87

شعبة العلوم التقنية : تحصلت التلميذة سيرين حوالة من المعهد النموذجي بأريانة على معدل 19.22

شعبة علوم الاعلامية : تحصلت التلميذة ندى المسلماني من معهد عبد العزيز الخوجة بقليبية على معدل 19.11

شعبة الرياضة : تحصلت التلميذة سلمى العجور من معهد بورقيبة بالمنستير على معدل 18.47


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