باكالوريا 2024 : قائمة المتفوقين على المستوى الوطني

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أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الأحد عن نتائج الدورة الرئيسية لباكالوريا 2024 عن طريق الارساليات القصيرة وفي ما يلي قائمة المتفوقين على المستوى الوطني :

شعبة الآداب : تحصلت التلميذة أماني بسيس من معهد ابن أبي الضياف بمنوبة على معدل 17.37



شعبة الرياضيات : تحصل التلميذ رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على معدل 20.15



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شعبة العلوم التجريبية : تحصلت التلميذة فردوس العياري من المعهد النموذجي بنابل على معدل 19.72



شعبة الاقتصاد والتصرف : تحصلت التملذية مية بلحاج رحومة من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة على معدل 18.87



شعبة العلوم التقنية : تحصلت التلميذة سيرين حوالة من المعهد النموذجي بأريانة على معدل 19.22



شعبة علوم الاعلامية : تحصلت التلميذة ندى المسلماني من معهد عبد العزيز الخوجة بقليبية على معدل 19.11



شعبة الرياضة : تحصلت التلميذة سلمى العجور من معهد بورقيبة بالمنستير على معدل 18.47