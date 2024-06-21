كان مقرب من أبي عياض : القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور سليم القنطري مجددا أمام القضاء

باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية تتعلق باتهام القيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور سليم القنطري الملقب بأبي أيوب بالتاثير على الشبان من خلال خطبه على السفر الى سوريا والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.يذكر أنّ الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بقابس تمكنت بتاريخ 15 مارس 2014 من القبض على سليم القنطري الملقب بأبي أيوب أحد قيادات تيار أنصار الشريعة المحظور الذي كان مقربا من أبو عياض ، والذي دخل إلى التراب التونسي متسللا من الجانب الليبي وتتعلق به جملة من القضايا الإرهابية حيث حوكم في احدهما خلال سنة 2019 ب6 سنوات سجنا ....