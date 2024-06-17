Babnet

اليم يوم العيد في القيروان: يذبح أم اطفاله بسكين من الوريد الى الوريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 12:11 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالاحتفاظ بزوج أقدم على ذبح أم اطفاله بسكين يوم العيد وتخريب جسدها بالطعنات أثر خلاف بينهما ، كما اذنت برفع جثة امراة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289414


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Fra euro_2024 | |
 Euro_2024  17:00 Bel euro_2024 - Slv euro_2024 |
 Euro_2024   14:00 Rom euro_2024 - Ukr euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*