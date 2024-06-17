اليم يوم العيد في القيروان: يذبح أم اطفاله بسكين من الوريد الى الوريد

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اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالاحتفاظ بزوج أقدم على ذبح أم اطفاله بسكين يوم العيد وتخريب جسدها بالطعنات أثر خلاف بينهما ، كما اذنت برفع جثة امراة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ...

