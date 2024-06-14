Babnet

وزارة الخارجية تعلن الغاء تأشيرة الدخول الي تونس لحاملي جوزارات السفر العراقية والايرانية ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c70f59928f5.09518704_nmleqhgjiopfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 17:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أصدرت الجمعة 14 جوان، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيانا أعلنت من خلاله أنه تقرر الغاء تأشيرة الدخول الي تونس لحاملي جوزارات السفر العراقية والايرانية.

وأوضحت الوزارة بأنه تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما (ولمرّة واحدة كل 180 يوما) شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان 2024.

...

كما أوضحت انه تقرر إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 جوان 2024 دون تحديد اي شروط في الغرض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289311


babnet
Can_2024
 CAN_2024  19:00 Ger CAN_2024 - Sco CAN_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*