وزارة الخارجية تعلن الغاء تأشيرة الدخول الي تونس لحاملي جوزارات السفر العراقية والايرانية ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c70f59928f5.09518704_nmleqhgjiopfk.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الجمعة 14 جوان، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيانا أعلنت من خلاله أنه تقرر الغاء تأشيرة الدخول الي تونس لحاملي جوزارات السفر العراقية والايرانية.



وأوضحت الوزارة بأنه تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما (ولمرّة واحدة كل 180 يوما) شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان 2024.





...



كما أوضحت انه تقرر إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 جوان 2024 دون تحديد اي شروط في الغرض.