تأجيل محاكمة توفيق المكشر والعروسي بيوض في قضية فساد مالي

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في قضية توفيق المكشر والعروسي بيوض إلى موعد لاحق.وتتعلق القضية بشبهات حصول المعنيين على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المالية القانونية، في إطار تحقيقات جارية بخصوص ملفات ذات صبغة مالية.ويُذكر أن توفيق المكشر شغل سابقًا خطة رئيس هلال الشابة، فيما تولّى العروسي بيوض منصب نائب محافظ البنك المركزي.