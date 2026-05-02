جوريدوك الشركة الناشئة التونسية تتعاقد مع مجموعة من البينين تعزيزا لتمركزها الإقليمي

-أعلنت الشركة الناشئة التونسية "جوريديكو" (JURIDOC)، وهي منصة مرجعية على مستوى إفريقيا مخصصة للسلامة والامتثال القانوني، الجمعة، توقيع اتفاق استراتيجي مع مجموعة "Hope Groupe " من البينين، تصبح بمقتضاه المجموعة الموزع الحصري لمنصتها القانونية في البينين.وتضع جوريدكو، بمقتضى الاتفاق، على ذمة الفاعلين الاقتصاديين ما يستحقونه من تشريعات وفقه القانون بطريقة قابلة للفحص بشكل فوري، بهدف تمكينهم من الادوات الضرورية لاستباق التطورات على مستوى المعايير وتأمين قراراتهم.كما تقوم المنصة بإنتاج ملخصات قانونية بالاستناد الى الأطر القانونية الإقليمية المعمول بها، وتيسير البحث عبر مساعد تفاعلي باستعمال لغة طبيعية اعتمادا على مصادر حصرية وموثوقة.وبعد ترسيخ حضورها في كل من تونس والسنغال، تستعد المنصة لإطلاق عملياتها قريبا في كل من الكوت ديفوار وموريتانيا.ومثل وصولهاإلى البينين، بالشراكة مع مجموعة هوب "Hope"، تعزيزا لمنظومة إفريقية متسارعة النمو، في خدمة الشركات ومهنيي القانون والمؤسسات العمومية.وتم إبرام الاتفاق على هامش المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (FITA 2026)، الذي انتظم يومي 28 و29 أفريل 2026 في تونس، ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.وستمكّن هذه الشراكة جوريدكو من تعزيز تموقعها الإقليمي وتوسيع تغطيتها للمناطق الاقتصادية التابعة لمنظمة توحيد قانون الأعمال في إفريقيا (OHADA)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) ،ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf).كما تغطي المنصة، أيضا، النصوص والتشريعات الخاصة بالبنك المركزي لدول غرب افريقيا الخاصة بالبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) والمؤتمر الإفريقي لأسواق التأمين (CIMA).وصرّح المدير التنفيذي لجوريدوك، قيس عسالي، ان هذه الاتفاقية تشكل مرحلة حاسمة، اذ "يمثل تامين وصول ذكي للفاعلين الاقتصاديين في البنين إلى بيئتهم القانونية رافعة حقيقية للقدرة التنافسية، ويمكن من الاقتراب من رؤيتنا المتمثلة في جعل جوريدوك مرجعا افريقيا في مجال الامتثال القانوني".كما تتيح منفذا حصريا للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين القانونيين على المستوى العالمي ممن لديهم مصالح في القارة.من جهته، أكد المدير العام لـمجموعة هوب، إريك ليكوني، أن "الفاعلين في البنين لديهم حاجة حقيقية لتجميع النصوص القانونية مع قدرات تحليل ذكية".واضاف "بصفتنا الموزع الحصري، ستقوم مجموعة هوب "بتعبئة شبكتها لجعل جوريدوك معيارا يساهم في دعم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة في البلاد".وتعد جوريدوك منصة إفريقية مرجعية في مجال الامن والامتثال القانوني، من خلال أدوات تحليل ذكية (كشف حالات عدم الامتثال، ومتابعة قانونية مختصة، ومساعد تفاعلي).وتنشط مجموعة هوب، وهي شركة قابضة إفريقية، في مجال تصميم وتطوير وإدارة مجموعة من الشركات الفرعية المتخصصة في التحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.