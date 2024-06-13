الطريق السريعة تونس المرسى: ترصد زميله في العمل عند نزوله من الحافلة وأجهز عليه بموس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في ملابسات جريمة قـــتل راح ضحيتها كهل من مواليد سنة 1973 عثر على جثته ملقاة فوق الحاجز الاسمنتي الفاصل لاتجاهي الطريق السريعة تونس المرسى وتحمل آثار طعنات بأماكن مختلفة بالجسم.



ليتم عرض الجثة على قسم الطب الشرعي بإحدى المستشفيات العمومية وتسخير أعوان إدارة الشرطة الفنية والعلمية لإجراء المعاينات اللازمة وإعداد ملف فني في الغرض، وبالرجوع الى ما وثقته كاميرات المراقبة المركزة في محيط الواقعة تم تحديد هوية الجاني وهو شاب من مواليد سنة 1995 ومن ثمة القبض عليه بالتنسيق مع النيابة العمومية، باقتياده إلى مقر الوحدة واستنطاقه اعترف بما بقــتل الضحية مع سابقية الإضمار بسبب خلاف بينه والهالك أثناء مباشرتهما للعمل، موضحا بأنه ترصد المجني عليه لدى نزوله من حافلة نقل العملة واستغل خلو المكان من المارة، ليجهز عليه بآلة حادة مسددا إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

باستشارة حاكم التحقيق المنوب أذن بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.



...



المصدر: IFM