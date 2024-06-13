بطولة نوتينغهام: أنس جابر تواجه اليوم التشيكية ليندا فروفيرتوفا

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تواجه اليوم الخميس 13 جوان أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا اللاعبة التشيكية ليندا فروفيرتوفا المصنفة 139 عالميًا في إطار ثمن نهائي بطولة نوتنغهام الانقليزية للتنس ذات 250 نقطة والتي تقام مبارياتها على ملاعب معشبة بداية من الساعة 14.30 بتوقيت تونس.

أنس تأهلت لهذا الدور بعد فوزها على اللاعبة الكولومبية كميلا أوزوريو بمجموعتين لصفر تفاصيلها (6-2 و6-3).