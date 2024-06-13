الإعلان عن تأسيس المجلس العلمي للمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة

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بلاغ صحفي - عملا بتوصيات مؤتمره الاخير المنعقد بين 5 و7 ماي 2023، وعلى إثر اجتماعات ومشاورات تحضيريّة امتدّت على مدار سنة كاملة، يعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تأسيس مجلسه العلمي باعتباره هيئة مستقلة للعمل إلى جانب هياكل المنتدى من أجل تحقيق أهدافه والدفاع عن قيمه ومبادئه من خلال تدعيم مأسسة جهوده لمزيد المساهمة في الإنتاج المعرفي في تونس وخارجها.





إن إنشاء المجلس العلمي هو تتويج للمسار الذي دأب عليه المنتدى منذ تأسيسه من انتاج متواصل للبحوث والدراسات والورقات وتقارير الرصد وغيرها، التي نالت اعترافا واسعا بقيمتها العلمية والمواطنية والتي كانت ولا تزال سندا للحركات الاجتماعية والمدنية وللفاعلين والفاعلات على اختلاف مطالبهم وتنوعها وتعدّد قضاياهم المطالبة بالعدالة الاجتماعية. وتتمثّل مهمّة المجلس في تثمين الرّصيد المعرفي للمنتدى وهيكلته وتطويره في إطار مساهمته في إثراء مجالات البحث الأكاديمية وغير الأكاديمية وتعزيز فرص الحوار والتبادل بين المجالين، إيمانا بالحق في الوصول إلى المعرفة للجميع وإبراز دورها في دعم المطالب الاجتماعية والمدنية والحقوقية وطرح البدائل العملية المتجذرة في سياقها.



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لقد شكلت التحولات المتواترة التي تعيشها تونس منذ 2011 حافزا فعليا في دفع العلوم الاجتماعية والإنسانية للاشتغال على هذه التحولات وفهمها. وهذا ما تطلب تظافر الجهود نظريا ومنهجيا وتطبيقيا، وساهم في ربط فضاء البحث الجامعي بالفضاءات الجديدة الحرة والمفتوحة للباحث، وللفاعل المدني، والسياسي. وذلك من أجل البناء على نقاط التكامل والتقاطع بينهما من حيث بالهواجس والمواضيع التي تحتاج إلى فكر نقدي تشاركي يهدف إلى صياغة سرديات محلية نابعة من المحلي ومتوجهة إليه ذات قدرة على التأثير في صياغة السياسات العمومية ومرافقة التجارب المجتمعية بأنواعها.



ولا يمكن للمنتدى أن يحقّق هذه الطموحات المعرفيّة المتاحة للجميع إلاّ بالعمل على حماية الحرّيّات الفكريّة والأكاديميّة باعتبارها إحدى أهم أركان الحريّات الفرديّة والعامّة. وإيمانا من المنتدى بمكانة العلوم الاجتماعية والإنسانية ودورها في تكريس حرية التفكير والنشر والحفاظ على مساحات النّقاش الجدّي والعقلاني الحرّ، فإننا بإعلان تأسيس هذا المجلس العلمي، نجدد التزامنا بمواصلة احتضان الباحثات والباحثين والمثقّفات والمثقّفين والنّاشطات النشطاء من مختلف الأجيال، والتّشجيع على البحث الملتزم بقضايا المجتمع على أن يساهم في المشاركة في صنع القرار وفي صنع الرأي العام والخروج من التهميش بكافّة أشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعيّة.

وبناء على كلّ ما تقدّم، سيعمل المجلس العلمي للمنتدى على تحقيق الأهداف التالية:

تبنّي مقاربات بحثية جديدة تقوم على التقاطع بين مختلف اختصاصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وبين الأجيال من الباحثات والباحثين والأشكال البديلة للإنتاج المعرفي الملتزمة بالدّفاع عن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية.

إثراء الإنتاج المعرفي من خلال الانفتاح على التجارب المقارنة وشبكات المجتمعات العلمية التي يتشارك معها المنتدى في المبادئ والأهداف، بما في ذلك العمل على إنتاج معرفة ملتزمة ومتحرّرة والمساهمة في إعادة تشكيل الخارطة السياسية للإنتاج المعرفي وتأسيس بدائل عن الهيمنة الغربية عليه وخلق مساحات للتفكير الحر.

تثمين الرصيد المعرفي للمنتدى ومأسسة جميع أنشطة الإنتاج المعرفي التي يقوم بها، بما في ذلك مرافقة الباحثات والباحثين خلال المشاريع البحثية الميدانية وغير الميدانية، بما من شأنه أن يعزز جودة البحوث وتوافقها مع المعايير العلميّة المتعارف عليها وقدرتها على التوجه إلى جميع الفئات.

التوسيع الأفقي لمجالات البحث القائمة عن طريق خلق وحدات بحث جديدة ومتابعة وتحديث رزنامة الانتاج المعرفي للمنتدى وتحديثها بما يضمن مزيد تناسق المخرجات مع مخططه الاستراتيجي وتسليط الضوء على الأسئلة والقضايا المهمشة كلّما تطلب السياق من أجل الدّفع بالقدرة الاستباقية والاستشرافية لهذه المخرجات.

العمل على تعزيز إشعاع إنتاجات المنتدى على اختلاف محاملها والدفع بشراكات بناءة مع الجامعات والمؤسسات البحثية في تونس وخارجها مع الحرص على وضع آليات تضمن سلاسة التواصل بين الأكاديميّين والمجتمع المدني والفاعلات والفاعلين والحركات الاجتماعية والباحثات والباحثين التونسيين بالمهجر

العمل على تدعيم فضاءات النقاش وتبادل الآراء الحر والشّامل والحفاظ عليها من أجل تكوين رأي عامّ مطّلع ومسلح بمعرفة بنّاءة، والمساهمة في بناء شارع جديد حامل لقضاياه بالاعتماد على الحجة العلمية والبدائل العملية التي تخدمها ودعم قدرته على المشاركة في خلق البدائل التّنمويّة وصنع القرار.

السهر على تطوير البنى التحتية الضامنة للوصول الحر والمفتوح للإنتاج المعرفي وسبل المشاركة فيه انطلاقا من البنية الرقمية للمنتدى.



يخضع المجلس العلمي لقانون داخلي ينظم عمله، ويتكون في عهدته الأولى من الأعضاء المؤسسين:

حياة عمامو، أستاذة تاريخ الإسلام المبكر وقضاياه المعاصرة -رئيسة المجلس

عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية

هشام عبد الصمد، مترجم

ريم بن اسماعيل، باحثة مختصة في علم النفس

ماهر حنين، كاتب وباحث في الفلسفة الاجتماعية

شيراز العتيري، استاذة تعليم عال بجامعة منوبة

رياض بن خليفة، أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر بجامعة تونس

زهير بن جنات، أستاذ محاضر في علم الاجتماع بجامعة صفاقس

فاطمة شلفوح، أستاذة مساعدة في التاريخ المعاصر بجامعة تونس

سفيان جاب الله، باحث في علم الاجتماع - أستاذ مساعد بجامعة بصفاقس

خالد طبابي، باحث في علم الاجتماع

علاء طالبي، باحث في التاريخ