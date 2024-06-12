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تونس وليبيا توقعان اتفاقا يقضي خاصة بفتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر راس الجدير وعدم فرض اية رسوم او غرامات غير متفق عليها

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 22:18 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تم خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاربعاء، في مقر ديوان مجلس الوزراء الليبي، وزير الداخلية، خالد النوري، والوفد المرافق له، برئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، توقيع محضر اتفاق بين الجانبين يتضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر راس الجدير الحدودي.

كما تضمن محضر الاتفاق، عدم فرض أية رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين الجانبين، والالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، الى جانب حلّ ملف تشابه الأسماء لمواطني البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم، عن وزارة الداخلية.

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وكان وزير الداخلية تحوّل، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة الليبية طرابلس مرفوقا بوفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي، وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وتأتي الزيارة في إطار تدارس وضع التعاون الأمني المشترك بين وزارتي داخليتي البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة والنظر في إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل به.

وقد انعقد بالمناسبة اجتماع مشترك بمقر وزارة الداخلية الليبية تمّ خلاله مناقشة آلية إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين والتسريع في أشغال صيانته وتجهيزه بما يرتقي بمستوى العمل وفق المعايير الدولية،

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه حركة المسافرين والتنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين على غرار ملف تشابه الأسماء.



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