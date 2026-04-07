تونس تشارك في الجلسة الرئاسية لقمة "الصحّة الواحدة" وتؤكد على تعزيز التعاون الدولي وتمويل الوقاية

شاركت تونس، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الرئاسية لقمة "الصحّة الواحدة" التي أشرف على افتتاحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجماعات المحلية وبنوك التنمية.ومثّل تونس في هذه القمة وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، حيث شارك في أشغال هذه التظاهرة الدولية التي تُعدّ النسخة التاسعة من قمة "كوكب واحد" (One Planet Summits).وعلى هامش مشاركته، أجرى وزير الصحة سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماع مع وزيرة الصحة والأسرة والاستقلالية والمعاقين بفرنسا ستيفاني ريست، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الصحة الرقمية والبحث العلمي الطبي والطب عن بعد واستعمال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لاستكشاف الأمراض المستجدة وعلاجها، إلى جانب دعم التعاون في مجال "الصحّة الواحدة" والعمل على إحداث مركز وطني مختص في هذا المجال.كما تحادث الوزير مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية إيمانويل سوبيران، حيث تم التأكيد على أهمية مزيد دعم برامج التعاون مع تونس، وتنفيذ مقتضيات "إعلان قرطاج للصحّة الواحدة".وفي جلسة حوارية رفيعة المستوى جمعت عددا من وزراء الصحة ومسؤولين دوليين، ألقى الوزير كلمة استعرض فيها أولويات تونس في مجال التوقّي من الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق الدولي عبر آليات إقليمية قائمة على تبادل الخبرات والابتكار بما يخدم الصحة العالمية.كما شدّد، في كلمته خلال اختتام جلسة حوار وزارية نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية حول "تمويل أجندة الصحّة الواحدة ودور بنوك التنمية"، على أهمية إعطاء الأولوية للوقاية لمجابهة ارتفاع تكاليف العلاج، وضرورة تطوير آليات تمويل تحترم سيادة الدول، مبرزا الدور المحوري لبنوك التنمية الدولية ومتعددة الأطراف في دعم الانتقال نحو نموذج صحي أكثر تكاملا واستدامة.