احالة القاضي المعزول بشير العكرمي على المحكمة الابتدائية بتونس في قضية "تدليس ومسك واستعمال مدلس"

أحالت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، المتهم بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق ب "التدليس ومسك واستعمال مدلس"، وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.



وبشير العكرمي هو قاض معزول، تولى خطتي قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.





وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 22 فيفري الفارط، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي هي الثالثة، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" (حزب الشهيد شكري بلعيد) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وفق ما صرح به محاميه حمادى الزعفراني ل (وات).وتتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق الترخاني، في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، "لسبق التعهد في حقهما" في القضية التحقيقية عدد 25963 (3) .وأكد الترخاني، أن المتهم العكرمي حفظ التهم في حق المتهمين، على أساس أنه اطلع على الملف التحقيقي المذكور بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع.وكانت صدرت في حق بشير العكرمي بطاقة ايداع أولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023.وتعلقت القضيتان بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث كان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.