فظيع في الجبل الأحمر : عصابة سلب تنكل بتلميذ داخل المترو ثم ينزلونه ويسحلونه!!

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تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر من إيقاف عصابة اجرامية تخصصت افتكاك الهواتف الجوالة للمواطنين وركاب المترو بمحطة الرمانة تحت الاعتداء بالعنف الشديد...





وكان منطلق الابحاث في القضية اثر تعرّض تليمذ كان بعربة الميترو رقم 5 على مستوى محطة الرمانة إلى الإعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوّال من قبل شابان توليا إنزاله عنوة من العربة وتعنيفه وسحله رفقة مجموعة أخرى من الشبان ثم تحصنوا بالفرار.



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وبانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر و اعوان فرقة الطريق العمومي، بإجراء جملة من التحريات أمكن التعريف بهوية المظنون فيهما الرئيسيان، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل أحدهم والقبض عليه بحوزته الهاتف الجوال المسروق.



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به من أجل "افتكاك متاع الغير تحت طائلة الإعتداء بالعنف والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة للقبض على مشاركيه.

