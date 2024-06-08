في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية Ooredoo تونس تفي بالتزاماتها تجاه جمعية ديار الأمل

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بلاغ صحفي - يسر Ooredoo تونس أن تعلن عن تعاونها الأخير مع جمعية ديار الأمل، وهي جمعية خيرية تقدم الرعاية والدعم للأيتام منذ الولادة وحتى عمر السنتين. وخلال حفل أقيم بالأمس بالمناسبة في المقر الرئيسي لـ Ooredoo تونس، قدمت الشركة تبرعًا كبيرًا للجمعية، مما يمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة بينهما.





ويأتي هذا التبرع نتيجة لسخاء المشاركين في سباق Ooredoo Night Run by Xiaomi مؤخرًا، وهو احتفال نابض بالحياة الرياضية والمشاركة المجتمعية.



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ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام Ooredoo تونس بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المستمرة لدعم المبادرات التي لها تأثير إيجابي على المجتمع.



وشدد سونيل ميشرا، المدير التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس، على أهمية رد الجميل للمجتمع، قائلاً: "إن شراكتنا مع جمعية ديار الأمل تعكس التزامنا بوضع مواردنا في خدمة رفاهية المجتمع يشرفنا أن نساهم في العمل الذي لا يقدر بثمن الذي يقومون به في رعاية ودعم الأطفال الأيتام."



وأعربت علياء السباعي، مديرة جمعية ديار الأمل، عن خالص امتنانها لدعم Ooredoo، مشيرة إلى أن "هذا التبرع سيحدث فرقاً كبيراً في حياة الأطفال الذين تحت رعايتنا. ونحن نعرب عن خالص شكرنا لـ Ooredoo ولجميع المشاركين في سباق Ooredoo لتفانيهم في سبيل قضيتنا."



ويوضح التعاون بين Ooredoo وجمعية ديار الأمل قوة العمل الجماعي في إحداث تغيير إيجابي. تظل Ooredoo ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بالمجتمعات.