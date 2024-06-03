قضية انستالينغو : رفض جميع مطالب الافراج وتأجيل المحاكمة لجلسة 8 جويلية

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قررت مساء اليوم محكمة سوسة تأخير قضية انستالينغو لجلسة يوم 8 جويلية 2024 ورفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين، وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات إحتياجات خصوصية على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها ولإستدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى هذا وقررت المحكمة الإستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة .





وكانت انطلقت، اليوم الاثنين، بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، الجلسات العلنية في ملف القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي يعرف إعلاميا بقضية شركة "انستالينغو".



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ومَثُل المتهمون المحالون في حالة إيقاف بسجن المسعدين بسوسة أمام المحكمة في جلسة محاكمة علنية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، وهو إجراء انطلقت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في اعتماده منذ انتشار جائحة "كورونا"، ويتمثّل في ربط مرئي مباشر عن بعد بين الهيئة الحاكمة المنتصبة بقاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بسوسة والموقوفين المودعين بالسجن المدني بالمسعدين.



وقد كان هذا الاجراء محل انتقاد هيئة الدفاع عن المتهمين التي عبّر أعضاؤها اليوم عن امتعاضهم من الظروف السيئة لهذه المحاكمة عن بعد، وفق تعبيرهم.



يذكر أن محكمة الاستئناف بسوسة، أحالت يوم الأربعاء الماضي 29 ماي 2024 ملف قضية "انستالينغو" الذي ورد عليها بعد أن رفضت محكمة التعقيب قبل يوم جميع مطالب الطعن التي قدمها فريق دفاع المتهمين ضد القرار السابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، والذي كان قضى منذ يوم 20 جويلية 2023 بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة1، والابقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية.



وقد أحيل 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة "انستالينغو"، من بينهم 14 متهما تم إيداعهم السجن أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والبقية في حالة سراح أو فرار.