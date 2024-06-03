اتحاد الفلاحة يكشف: التن المعلّب الموجود في الأسواق ليس تنّا أحمر بل هو تن مجمد مورّد

20 مليون دولار.. سعر أغلى سمكة تونة بالعالم

وتعد سمكة التونة من أفضل أنواع الأسماك حيث، تناول التونة يساعد في التقليل من الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، و ألم المفاصل، والإصابة بضيق التنفس، و يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع نسبة الكولسترول الجيد.كما يمنع تراكم الترسبات التي تتسبب في انسداد الشرايين، ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقوم اليابان، بعمل مزاد في اول كل عام حيث يقدم الصيادين افضل ما قامو بجمعه من الأسماك، للحصول علي مبالغ مالية كبيرة.وقد بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20 مليون دولار في طوكيو، في أول مزاد سنة 2021 في سوق السمك الرئيسية بالمدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وجاء المزاد الأول بالعام الجديد بينما حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة مرارا وتكرارا على الامتناع عن الخروج غير الضروري وغير العاجل من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا.وتم بيع سمكة التونة البالغ وزنها 208 كيلوجرامات، قيمة الكيلوجرام الواحد 100 ألف ين تقريبا، إلى مجموعة يامايوكي المعنية بالبيع بالجملة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.وتم اصطياد السمكة في «أوما» بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان. وتعد هذه المنطقة الأفضل لاصطياد أسماك التونة في البلاد.