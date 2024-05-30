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مرصد رقابة: مجلس المنافسة يسلط خطايا مالية هامة ضد عدد من البنوك التونسية

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 12:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدر مجلس المنافسة بتاريخ الأمس 29 ماي 2024 احكاما تقضي بإدانة عدد من البنوك التونسية من أجل إرتكاب ممارسة مخلة بالمنافسة وقد تم تسليط خطايا مالية هامة على البنوك المعنية .

ووفق مرصد "رقابة" تعهّد مجلس المنافسة بقضية الحال بناء على الملف الذي الذي وجهه المرصد إلى مجلس المنافسة بتاريخ 22 جانفي 2021 حول "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19"


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