رياض جراد: أهلا وسهلا بوائل الدحدوح وطز في قناة الجزيرة التي تٱمرت على تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665654f274edd6.11945942_fjlienqgmophk.jpg width=100 align=left border=0>



وقال جراد " أهلا وسهلا بوائل الدحدوح وطز في قناة الجزيرة التي لعبت اقذر الادوار ولعبت ادوار تٱمرية تخريبية في تونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق وغيرها.

وتابع جراد متحدثا عن الجزيرة "هذه القناة منخرطة في مشروع الفوضى ومشروع اسقاط الدول الوطنية، وساهمت في اراقة انهار من الدماء في الوطن العربي فطز في هذه القناة ومرحبا مرة أخرى بوائل الدحدوح".



هاجم الثلاثاء 28 ماي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد قناة الجزيرة تزامنا مع زيارة مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.وقال جراد " أهلا وسهلا بوائل الدحدوح وطز في قناة الجزيرة التي لعبت اقذر الادوار ولعبت ادوار تٱمرية تخريبية في تونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق وغيرها.وتابع جراد متحدثا عن الجزيرة "هذه القناة منخرطة في مشروع الفوضى ومشروع اسقاط الدول الوطنية، وساهمت في اراقة انهار من الدماء في الوطن العربي فطز في هذه القناة ومرحبا مرة أخرى بوائل الدحدوح".

...



وكان الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أكد خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء بالصحفيين التونسيين بمقر نقابتهم بالعاصمة، أن القضية العادلة لا تحتاج الى صحفي يحرّف ويزيّف ويهوّل، بقدر ما تتطلب الالتصاق بالقواعد المهنية في بلد محتل، من أجل الكشف عن كل انواع الجرائم التي يرتكبها المحتل".

يشار الى أن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، ستكون له اجتماعات جماهيرية يوم الجمعة بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، ويوم السبت بمدينة بنزرت، ويوم الأحد بصفاقس.