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مشادة بين القطي وبسام حمدي بسبب الدحدوح ودور قناة الجزيرة

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 16:02 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دخل الصحفي بسام حمدي في مشادة كلامية مع الكرونيكور عبد العزيز القطي عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" بسبب الموقف من قناة الجزيرة واستقبال الرئيس قيس سعيد للصحفي وائل الدحدوح.

وقال القطي " استقبال الدحدوح الذي يعتبر ايقونة فلسطينية نقل الوضع في قطاع غزة لا يعني قبول مخططات قناة الجزيرة في بث الفتنة".
وتابع " قناة الجزيرة تابعة لقطر وتبث في الفتن و خدمت أجندات دولية و هذا مس من الأمن القومي" متابعا "علينا التفريق بين القناة والصحفي الدحدوح".
...

ورد بسام حمدي قائلا " لا يمكن التفريق بين الجانبين وعلينا احترام كل وسائل الاعلام".



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