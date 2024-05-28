مشادة بين القطي وبسام حمدي بسبب الدحدوح ودور قناة الجزيرة

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دخل الصحفي بسام حمدي في مشادة كلامية مع الكرونيكور عبد العزيز القطي عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" بسبب الموقف من قناة الجزيرة واستقبال الرئيس قيس سعيد للصحفي وائل الدحدوح.
وقال القطي " استقبال الدحدوح الذي يعتبر ايقونة فلسطينية نقل الوضع في قطاع غزة لا يعني قبول مخططات قناة الجزيرة في بث الفتنة".
وتابع " قناة الجزيرة تابعة لقطر وتبث في الفتن و خدمت أجندات دولية و هذا مس من الأمن القومي" متابعا "علينا التفريق بين القناة والصحفي الدحدوح".
وقال القطي " استقبال الدحدوح الذي يعتبر ايقونة فلسطينية نقل الوضع في قطاع غزة لا يعني قبول مخططات قناة الجزيرة في بث الفتنة".
وتابع " قناة الجزيرة تابعة لقطر وتبث في الفتن و خدمت أجندات دولية و هذا مس من الأمن القومي" متابعا "علينا التفريق بين القناة والصحفي الدحدوح".
ورد بسام حمدي قائلا " لا يمكن التفريق بين الجانبين وعلينا احترام كل وسائل الاعلام".
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