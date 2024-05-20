جلب المحامية سنية الدهماني لمكتب التحقيق

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احضرت صباح اليوم الوحدات الأمنية الى قاضي التحقيق 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس المحامية سنية الدهماني وذلك لاستنطاقها على خلفية القضية التي كانت صدرت في شأنها بطاقة جلب والمتعلقة بتصريح كانت أدلت به في قناة خاصة بخصوص موضوع تواجد الأفارقة في تونس..



يذكر انه تم خلال الاسبوع الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الدهماني دون استنطاقها وفق ما صرح به سابقا لباب نات عميد المحامين حاتم مزيو ...

هذا وتقدم عشرات المحامين للترافع والدفاع عن زميلتهم...