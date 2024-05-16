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المحامون التونسيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 11:49 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نفذت عمادة المحامين التونسيين صباح اليوم الخميس 16 ماي 2024 وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة تنديدا بما اعتبرته انتهاكا لحق الدفاع واعتداء على مقرها بعد الايقافات الاخيرة وسط تنفيذ اضراب عام ثان عن العمل بكافة المحاكم خلال اسبوع واحد.
كما تزامنت وقفة المحامين مع وقفة مساندة لهم من قبل عدد من مكونات ونشطاء المجتمع المدني.


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