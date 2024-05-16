موقوف على ذمتها وزير بيئة اسبق: جلب نائب سابق بالبرلمان المنحل واخرون للمحاكمة ....

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باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،النظر في ملف قضية شملت الابحاث فيه وزير أسبق للبيئة والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي ومتهمين اخرين ،وقد قررت الدائرة تأخير النظر في القضية الى شهر جوان المقبل استجابة لطلب بعض محامو المتهمين بمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع...





وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير البيئة السابق والنائب السابق بالبرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر خلال سنة 2021 وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.



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وبمواصلة النظر في ملف القضية أحيل المتهمون على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق واحالة جملة المتهمين صحبة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.....

