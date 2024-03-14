المدير العام لشركة عجيل: " الاعوان أنقذوا المنطقة البترولية من كارثة حقيقية"

افاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) خالد بالتين في تصريح لإذاعة موزاييك إنّ الانفجار بالمنطقة البترولية في رادس جدّ على مستوى المستودع وتحديدا في الخط الثالث لتعبئة قوارير الغاز وقد تمت السيطرة كليا على الحريق وتبريد المعدات منذ ساعتين تقريبا.



وشدد على ايقاف تسرب الغاز في البداية من طرف أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول قبل الاتصال بالحماية المدنية التي حلت على عين المكان في وقت قياسي وقادت عملية السيطرة واطفاء النيران موضحا أنّ أعوان عجيل قاموا بحصر الحريق على مستوى خط تعبئة قوارير الغاز وحالوا دون تسرّبه لبقية الخطوط، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحروق.





وقال " الأعوان الذين أصيبوا في الحريق أبطال حقيقيون فقد تدخلوا تلقائيا وبكل شجاعة لانقاذ المنطقة التي تحتوي على خزانات بـ 8000 كيلو مكعب من الغاز من كارثة حقيقة''.وأفاد بأنّ 25 عونا يقيمون حاليا بالمستشفى بينهم 21 عونا تحت المراقبة الطبية، فيما يرقد 4 آخرين في العناية المركزية لكن حالتهم مستقرة.وكان حريق اندلع اليوم الخميس على الساعة السادسة و20 دقيقة بمستودع الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" بالمنطقة البترولية برادس، أسفر عن اصابة 38 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة دون تسجيل خسائر بشرية، وفق مصادر رسمية بوزارتي الداخلية والصناعة .وقد تمت السيطرة على الحريق اثر تدخل وحدات الحماية المدنية بمعاضدة وجهود أعوان واطارات الشركة الوطنية لتوزيع البترولوافاد الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح اليوم الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان 10 شاحنات اطفاء تابعة للحماية المدنية تمكنت من اطفاء الحريق على الساعة السابعة والنصف صباحا فيما تولت 8 سيارات اسعاف للحماية المدنية واخرى تابعة لوزارة الصحة نقل المصابين الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ومستشفيات اخرى.من جهتها افادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ اصدرته انه تم نقل 25 من أعوان شركة "عجيل " الذين ساهموا في إخماد الحريق الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس من بينهم أربعة اعوان ادخلوا قسم العناية المركزة كما تم تقديم العناية اللازمة للمصابين وتوفير كل الظروف للإحاطة النفسية والطبية لهم ولعائلاتهموحول اسباب هذا الحادث قال الناطق باسم وزارة الداخلية ان المعطيات الاولية تشير الى وجود تسرب للغاز باحد الانابيب المخصصة لتعبئة قوارير الغاز المنزلية فيما ذكرت وزارة الصناعة انه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحريقواضاف بوزغاية ان وزير الداخلية تنقل صحبة المدير العام للحماية المدنية على عين المكان لمتابعة مجهودات الاطفاء وعمليات نقل الجرحى .كما تحولت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شبيوب رفقة وزير الصحة علي مرابط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الجرحى وذلك بحضور والي بن وعروس عز الدين شلبي وفق ما ورد في بلاغ وزارة الصناعة .