الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي: الغاء كل الرخص النقابية وحجز أجور عدد من النقابيين

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أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي أنه تم الغاء كل الرخص النقابية والتفرغ النقابي في اطار التضييق على حق العمل النقابي، وفق ترجيحه.



وتابع ضيف اذاعة الجوهرة اف اليوم انه في ذات سياق هذا التضييق رفضت سلطة الاشراف (وزارة التربية) كل الرخص النقابية كما ترتبت عنه العديد من التداعيات وأساسا حجز الاجور لعدد من اعضاء مكتب الجامعة العامة مشيرا الى حجز اجر أحد الاعضاء لشهر ديسمبر.





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وتابع انه جرت العادة وفق "عرف معمول به" أن تتمتع هياكل نقابية برخصة نقابية لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد في إطار التفرّغ النقابي. واشار الى انه تم ملاحقة اعضاء بالمكتب التنفيذي وهناك من تم مطالبته بارجاع اموال يصل مجموعها الى 500 الف دينار رغم ان رئاسة الحكومة كانت امضت على اتفاقات التفرغ النقابي، وفق تعبيره

وتابع انه جرت العادة وفق "عرف معمول به" أن تتمتع هياكل نقابية برخصة نقابية لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد في إطار التفرّغ النقابي. واشار الى انه تم ملاحقة اعضاء بالمكتب التنفيذي وهناك من تم مطالبته بارجاع اموال يصل مجموعها الى 500 الف دينار رغم ان رئاسة الحكومة كانت امضت على اتفاقات التفرغ النقابي، وفق تعبيره