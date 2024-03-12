حملة أمنية بحي هلال والملاسين تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش للقضاء ...

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تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال بالتنسيق مع اعوان فرقة شرطة النجدة واثر القيام بحملة أمنية بجهتى حي هلال والملاسين من محاصرة وإيقاف 3 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 والمحكمة الابتدائية بتونس 2 من اجل تورطهم في قضايا تحيل واصدار صك بدون رصيد وصادرة في شأنهم احكام سجنية .

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

