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بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم ساسي

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 7 مارس 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم ساسي.

ووفق اذاعة موزاييك وحسب المعطيات المتوفرة لديها فانه وبانتهاء آجال الاحتفاظ بمريم الساسي احيلت اليوم الخميس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها واحالتها على أنظار المجلس الجناحي لجلسة يوم 14 مارس الجاري من أجل تهم تتعلق بالتدليس بفسخ بيانات معلوماتية.


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