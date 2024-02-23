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8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل للمرزوقي

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 20:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أصدرت مساء اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة ثمانية سنوات مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها اعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيها تحريض على الدولة ..

و قد وجهت للمرزوقي تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية.


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