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بسعر يصل لستة آلاف اورو للشخص " شبكة تونسية إيطالية تهرب شخصيات مرموقة من تونس في يخوت"

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صورة تعبيرية
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشفت وكالة أكي الايطالية اليوم الأربعاء عن تفكيك السلطات الايطالية شبكة تهريب البشر مكوّنة من 12 فردا (6 تونسيين و6 إيطاليين) وكانت تؤمن رحلات الاجتياز خلسة للحدود البحرية التونسية الإيطالية بواسطة اليخوت الفاخرة دون أن تعترضها القطع العسكرية الإيطالية.
واشارت إلى أن هذه اليخوت يقودها بحارة متمرسون وبسعر يتراوح بين 3 إلى 6 آلاف أورو للشخص الواحد ما يعني أضعاف ثمن المشاركة للمجتازين الذي يمتطون مراكب قديمة متهالكة وبالعشرات.

ويتولى الوفاق وفق التحقيقات الايطالية نقل مهاجرين تونسيين بعضهم شخصيات مرموقة ويرجح أنهم فارون من العدالة انطلاقا من السواحل الشمالية نحو شاطئ مارسالا بمدينة تراباني الصقليّة.
...


يشار إلى أن التحقيقات كانت قد بوشرت منذ شهر أوت سنة 2022.


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