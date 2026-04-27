"وول ستريت جورنال" تكشف عن عرض إيران الجديد المتضمن خطتها للولايات المتحدة

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 22:44
      
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر باكستان، عرضا بخصوص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، يتألف من خطة مكونة من 3 مراحل.

ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال"، يتضمن العرض الإيراني في الواقع ثلاث مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى - حتى قبل فتح هرمز - في المطالبة بموافقة إسرائيلية وأمريكية على إنهاء دائم للحرب، والحصول على ضمانات بعدم استئنافها.


والمرحلة الثانية في العرض الذي نُقل إلى الوسطاء هي حل الخلاف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره في الظروف العادية خُمس استهلاك النفط العالمي، والتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إدارته.


وتطالب إيران، بالسيادة على المضيق منذ اندلاع الحرب، وتصر على الاحتفاظ بالسيطرة عليه في أي تسوية مستقبلية.

وأفادت المصادر التي نقل عنها تقرير "وول ستريت جورنال" أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء أن طهران تأمل بالفعل في الاحتفاظ بالسيطرة على المضيق.

وبحسب العرض، فإن المفاوضات بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى - مثل الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ستبدأ فقط بعد تسوية هذه القضية.

وكانت شبكة "ABC" قد ذكرت في وقت سابق أن من غير المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة العرض الجديد، وقال مسؤول أمريكي إن الشروط الواردة فيه لا تتماشى مع الخطوط الحمراء للولايات المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز" عن إحباطه من سلوك إيران، قائلا إنها تحاول كسب الوقت: "أعتقد أنهم جادون بشأن الرغبة في تخليص أنفسهم من الورطة التي هم فيها".

واليوم الاثنين، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا لكبار القادة الأمنيين الأمريكيين في البيت الأبيض لمناقشة القضية، حيث ناقشوا، بحسب التقارير، مسألة ما إذا كان ينبغي استئناف الحرب أو الاستمرار في حملة الضغط الاقتصادي.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في إيجاز للصحفيين مساء اليوم: "ستسمعون مباشرة من الرئيس، أنا متأكدة، بشأن هذا الموضوع - قريباً جدا". وأكدت أنه تم خلال الاجتماع فحص العرض الإيراني الجديد أيضا.
