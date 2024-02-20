ناجي جلول: " أول إجراء سأقوم به لو كنت في السلطة الترفيع في السميغ لألف دينار"‎

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قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن أول إجراء سيقوم به لو كان في السلطة الترفيع في الحد الأدنى للاجور او السميغ لألف دينار.

وأضاف " من غير المقبول أن عشرات الآلاف من المتقاعدين يحصلون على منحة أقل من السميغ شهريا".

وتابع " يمكن تحقيق ذلك من خلال دمج الاقتصاد الموازي على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية".

وقلل ناجي جلول من خطر التضخم الذي تعاني منه دول مثل تركيا.



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